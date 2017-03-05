كونتادور يفقد الامل بالفوز في سباق باريس نيس للدراجات

تراجع المتسابق البرتو كونتادور في نهاية المرحلة الاولى ضمن فعاليات سباق باريس نيس للدراجات الهوائية التي فاز بها الفرنسي ارنو ديمار لتتلقى امال اكونتادور الطامح للفوز باللقب للمرة الثالثة ضربة قاسية عندما تراجع خلف ابرز منافسيه عقب الاسترالي ريتشي بورت والفرنسي رومان بارديه بعد أن تسببت الاحوال الجوية في انقسام المجموعة الرئيسية للسباق ليخسر كونتادور اكثر في الاجزاء الاخيرة من المرحلة.

ويحتل متسابق فريق تريك سيغافريدو , كونتادور المركز 21 في الترتيب العام متراجعا بفارق دقيقة واحدة و14 ثانية خلف ديمار الذي فاز على مواطنه جوليان الافيليب عقب انطلاقة ثنائية في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 148.5 كيلومتر حول بوي دارسي.