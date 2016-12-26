كوستا: العلاقة مع مورينيو لم تكن بخير

أقر النجم الإسباني لفريق تشيلسي الانكليزي دييغو كوستا بأن العمل مع مدرب فريقه السابق جوزيه مورينيو في الموسم الماضي لم يكن جيدا، واصفا علاقته بشكل عام مع “سبيشيل وان” بـ “الجيدة”.

وقال كوستا للتلفزيون البرتغالي:”من الواضح أن العمل مع جوزيه مورينيو يضعك في موقف عظيم، السنوات الأولى كانت معه جيدة، لكن الموسم الماضي لم يكن كذلك”.

أضاف كوستا:”بما أننا لم نكن نحصل على النتائج المطلوبة في الملعب فإن بقية الأمور لم تكن بخير، حدثت بعض الأشياء بين الجميع ولكن لا يوجد شيء خطير”.

تابع قائلا:”علاقتي مع مورينيو؟ أنا أقول هذا للجميع، في كل شخص هناك ايجابي وآخر سلبي، لكن أنا ومورينيو على علاقة جيدة، لقد كان دائمًا ما يمزح ويتحدث معنا وأعطانا الكثير من الحرية، هو شخص سمعتم عنه الكثير”.

واختتم: “كان هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، لا أنكر أنني ارتكبت بعض الأخطاء أحيانًا، ليس لدي أي شيء ضده وأتمنى أن يكون هو كذلك اتجاهي أيضًا، وأعتقد أنه كذلك لقد كانت علاقتنا جيدة”.