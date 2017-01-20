كوريري ديلو سبورت: 100 مليون يورو من الإنتر للتعاقد مع فيراتي

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية في عددها الصادر اليوم أن نادي إنتر ميلانو الإيطالي عازم بقوة على التعاقد مع نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيحاول الإستفادة من العلاقة الجيدة التي تربطه بوكيل أعمال فيراتي دوناتو دي كامبلي من أجل ضم نجم بيسكارا السابق إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري مع الملاك الصينيين الجدد مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب إيطاليا.