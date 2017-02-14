كوريا الشمالية ترد على العقوبات الدولية

إعتبرت كوريا الشمالية أن العقوبات الدولية المفروضة على الادوات والتجهيزات الرياضية تؤثر سلبا على فرصها بالمنافسة الرياضية على الساحة العالمية.

وقال الامين العام المساعد للجنة الاولمبية الكورية الشمالية كانغ ريونغ-كيل في بيان ان “عددا محدودا من الدول الاوروبية وشركاتها انخرطت بشكل اعمى في محاولات مؤذية لتسييس الرياضة”.

أضاف:”الاسلحة الرياضية لا يمكن بأي شكل من الاشكال تحويلها الى صواريخ، كما انه لا يمكن استخدامها لاطلاق صواريخ”.