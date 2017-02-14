كوريا الشمالية ترد على العقوبات الدولية

إعتبرت كوريا الشمالية أن العقوبات الدولية المفروضة على الادوات والتجهيزات الرياضية تؤثر سلبا على فرصها بالمنافسة الرياضية على الساحة العالمية.
وقال الامين العام المساعد للجنة الاولمبية الكورية الشمالية كانغ ريونغ-كيل في بيان ان “عددا محدودا من الدول الاوروبية وشركاتها انخرطت بشكل اعمى في محاولات مؤذية لتسييس الرياضة”.
أضاف:”الاسلحة الرياضية لا يمكن بأي شكل من الاشكال تحويلها الى صواريخ، كما انه لا يمكن استخدامها لاطلاق صواريخ”.
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
الوراثة أكبر مؤشر لأمراض القلب لدى المصابين بالصدفية
Powered By Future Television s.a.l