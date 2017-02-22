كوركر زار عرسال وتفقد مواقع الجيش في الجرود واطلع على سبل مكافحة الارهاب

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور روبرت كوركر، ترافقه السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد ووفد من قيادة الجيش اللبناني، زار بلدة عرسال وتفقد المراكز العسكرية الامامية للجيش في جرود البلدة. كما اطلع على سبل مكافحة الارهاب واحتياجات الجيش اللبناني، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة في منطقة البقاع الشمالي.

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