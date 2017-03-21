كورتوا : لا ارى نفسي في مدريد الموسم المقبل

تحدث كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي عن التقارير التي تتحدث عن انتقاله لريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مشيرا الى انه لا يرى نفسه في مدريد في العام القادم.

وفي حديث صحفي رد فيه على الشائعات التي تحدثت عن انتقاله الى مدريد قال فيه :” أنا لا أرى نفسي في مدريد العام المقبل”.

وعن أفضل حراس مرمى في العالم بنظره قال: “أعتقد أوبلاك ودي خيا ونوير وبوفون، كما أنني أعتبر نفسي من ضمن هؤلاء الأسماء القوية في العالم”.

وعن وجوده بتشيلسي قال:” أنا سعيد جدا في تشيلسي وللعمل أيضا مع الإيطالي أنطونيو كونتي، لم نكن هذا العام في المسابقات الأوروبية ولكن سوف نفعل أشياء عديدة مع كونتي في الموسم المقبل”.

وعن تجديد عقده مع تشيلسي ختم بالقول:” نحن لم نتحدث عن التجديد حتى الآن، في انتظار نهاية الدوري وسنرى بعد ذلك ماذا سيحدث”.