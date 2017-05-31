كورتني كارداشيان تمنع سكوت ديسيك من رؤية أطفاله!

منعت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكيّة الشهيرة “كورتني كارداشيان” حبيبها السابق ووالد أطفالها، النجم الشهير سكوت ديسيك من رؤية أطفالهما الثلاثة، ووفقا لما ذكرته ذكرت وسائل إعلام عالميّة.

ويبدو أنّ سكوت لن يتمكّن حقًّا من رؤية أطفاله ماسون، وبينيلوبي ورين قريبًا، بخاصة وأنّ أسباب كورتني قويّة، وبإمكانها استغلالها قانونيًّا.

وقد اتّخذت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا هذا القرار، على إثر تعاطي سكوت البالغ من العمر 34 عامًا للكحوليّات والمخدرات بكثرة، في فعاليّات مهرجان كان السينمائيّ مؤخّرًا.

وكان سكوت قد رُصد أيضًا مع ثلاث نساء مختلفات، خلال رحلته إلى فرنسا، بما فيهنّ النجمة بيلا ثورن، وصديقته السابقة المصمّمة كلو بارتولي.

يشار إلى أنّ كورتني كارداشيان قد دخلت في علاقة غراميّة جديدة مع شابّ عربي، هو عارض الأزياء الجزائريّ الأصل، يونس بن دجيما YounesBendjimaالبالغ من العمر 233 عامًا.

المصدر: سيدتي