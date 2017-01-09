كوتينيو يستعد للعودة الى تشكيلة ليفربول

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب الاثنين ان صانع العابه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ سبعة اسابيع بسبب الاصابة، عاود تمارينه وبات جاهزا للعودة الى الفريق.

ولم يخض كوتينيو اي مباراة منذ اصابته بتمزق في اربطة الكاحل في الشوط الاول من مباراة ليفربول ضد سندرلاند (2-0) في 26 تشرين الثاني، ضمن الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

واكد المدرب الالماني الاثنين ان كوتينيو سيكون في عداد تشكيلة الفريق التي تستعد لملاقاة ساوثمبتون الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانكليزية.

واوضح: “اعتقد انه جاهز بدنيا للتواجد ضمن تشكيلة الفريق وهذا يعني انه قد يشارك لبضع دقائق، لكن الامر يتعلق بسير المباراة”.

واضاف: “غاب عن الملاعب من ستة الى سبعة اسابيع وهي فترة طويلة، وتاليا يحتاج لخوض دقائق في التمارين خصوصا، ثم في اقرب فرصة ممكنة، دقائق في المباريات”.

وتابع: “لم يتقرر شيء حتى الان لكنه سيخوض الثلاثاء رابع حصة تدريبية له مع الفريق. الحصص التدريبية التي خاضها ليست كثيرة لكنها في المقابل كافية للتواجد ضمن التشكيلة”.

كما كشف كلوب ان قائد الفريق جوردان هندرسون سيعاود التمارين ايضا بعد معاناته من مشكلة في الكعب.

ويرجح ان يدفع كلوب بلاعبين اساسيين في المباراة ضد ساوثمبتون، بعدما اراح كل لاعبي الصف الاول ضد بلايموث ارغايل (من الدرجة الثالثة) في كأس انكلترا الاحد. وانتهت مباراة الكأس بالتعادل السلبي، ما يعني ان ليفربول بات مضطرا لخوض مباراة اعادة.

ويحل النادي ضيفا هذا الاسبوع على مانشستر يونايتد في لقاء قمة الاحد على ملعب “اولد ترافورد”، ضمن المرحلة 21 من الدوري.