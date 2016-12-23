كوبي براينت يفضل ميسي على رونالدو

يفضل اللاعب الاميركي كوبي براينت نجم كرة السلة الأمريكي السابق فريق برشلونة على فريق ريال مدريد كما اختار نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي كافضل لاعب في العالم دون ان ينسى اهمية وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .
وفي حديث صحفي قال:” عندما كنت في لوس أنجلوس لايكرز لعبنا أسلوب التيكي تاكا مشيرا الى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي رائع وقوي للغاية”.
واضاف:”من الصعب إختيار الافضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأن كلا منهما له أسلوبه الخاص ولكن ميسي رائع بالنسبة لي”.
وتابع:” احب برشلونة أكثر من ريال مدريد لأن أسلوب لعب البارسا يسعدني للغاية”.
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