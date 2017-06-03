كنعان: ملف قانون الانتخاب وصل إلى مرحلة متقدمة

لفت أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب إبراهيم كنعان الى أن “ملف قانون الانتخاب وصل إلى مرحلة متقدمة وفي الوقت نفسه تجري عملية فكفكة للعقد والحواجز من أمامه”.
وأشار في حديث صحافي إلى أن “ما حصل في بعبدا هو إلتفاف وطني من أجل إنتاج قانون جديد وبشكل جدي وهذا ما يعطي الامل في التغلب على الصعوبات أثناء مناقشة التفاصيل والوصول إلى النهايات المرجوة من جهة، وأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على العلاقات بين القوى وعلى الملفات الاخرى التي علينا معالجتها في المرحلة اللاحقة من جهة أخرى، لأن إقرار قانون الانتخاب سيفتح الباب ويعبّد الطريق أمام الملفات الاخرى”.
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