كنعان: الهدف الوصول الى قانون لا تسجيل مواقف

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في حديث اذاعي، ان “كل شيء ممكن لجهة الوصول الى قانون انتخاب جديد، وهناك أكثر من صيغة يتم التداول بها، وقد سجل تقارب في وجهات النظر بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي خلال اللقاء الذي عقد أمس في معراب، والحوار يستكمل مع الجميع، والمهم ان نجمع اكبر عدد ممكن من الكتل والأحزاب حول صيغة قانون الانتخاب، فالهدف الوصول الى قانون لا تسجيل مواقف”.

وقال: “الاتفاق حاصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول قانون الانتخاب، وقد جرى اكثر من لقاء مع الكتائب، وهناك سعي لحسم الموضوع في منتصف شباط، وخصوصا ان المهل داهمة ولا مجال لاخذ الراحة في الكلام والبحث”.

وردا على سؤال أشار الى أن “هناك صيغا متقدمة اكثر من غيرها كطرح مختلط معدل”، لافتا الى “حصول تفاوض جدي، أدى الى هيكلية جديدة للقانون، تأخذ في الاعتبار المعيار الواحد، وتقسيم الدوائر المعدلة، والهدف تمثيل الجميع وعدم تهميش او اقصاء احد، كما حصل مع المسيحيين على مدى 27 عاما، فنحن نريد تمثيل الجميع، بحسب احجامهم، ووفق مناصفة فعلية، لا بما يثبت الخلل ويمدد الواقع الراهن”.