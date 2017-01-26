كندة علوش تترك شهر العسل من أجل مسلسل (فيديو)

بعد مرور أقل من أسبوع على حفل زفافها، قررت الفنانة السورية كندة علوش إنهاء شهر العسل والعودة لتصوير مسلسل “حجر جهنم”.

وشاركت زميلتها الجمهور بمقطع فيديو على “تويتر”، ظهرت فيه علوش تدخل الى غرفة مع زملائها، واحضروا لها تاج مكتوب عليه أفضل عروس.

وكانت علوش احتفلت بزفافها على عمرو يوسف، في أسوان، وبعدها أمضت شهر العسل في المكان نفسه، إلا أنها تركته وعادت لتصوير مسلسل “حجر جهنم”، وهو من بطولة شيرين رضا، وفريال يوسف، وأروى جودة، والعمل من إخراج حاتم علي.