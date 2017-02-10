كل التسريبات عن رضوخ تيار “المستقبل” للنسبية الكاملة عارية من الصحة

تتكثف الاتصالات واللقاءات المخصصة لانتاج قانون جديد للانتخاب، وسط تكهنات عن موقف تيار المستقبل الذي أوضحه لتلفزيون المستقبل النائب عقاب صقر

كثيرة هي السيناريوهات التي تكتب في بعض الوسائل الاعلامية عن موقف تيار المستقبل من قانون الانتخاب، والغريب ان كل سيناريو يبدو مناقضا للآخر الى ان وصل البعض الى حد افتراض ان المستقبل قبل بالنسبية الكاملة.

قبل الحادي والعشرين من الجاري من المفترض ان تدعى الهيئات الناخبة، وحتى الساعة لم يتم التوصل الى الاتفاق على صيغة قانون جديد، ما يضع المواطنين في حيرة من امرهم.

ويبقى السؤال: هل الاجتماعات المكثفة التي تجري بعيدا من الاضواء بين مختلف الاطراف ستنتج قانونا جديدا، أم أن فشل السنوات الماضية سينسحب على الايام القليلة المتبقية؟

تقرير: ربيع شنطف