كليمنت يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز

فاز مدرب سوانسي سيتي، بول كليمنت ، بجائزة أفضل مدرب في كانون الثاني في البرمييرليغ والتي يمنحها “باركليز الدوري الممتاز” شهريا.

وقد فاز سوانسي سيتي، بقيادة بول كليمنت، بثلاثة من أصل خمس مباريات في الشهر الماضي.

وحل كليمنت (44 عاما) محل بوب برادلي، بعد انضمامه من بايرن ميونيخ، حيث كان مساعدا لكارلو انشيلوتي.

وقال كليمنت: “كان كانون الثاني شهرا جيدا، ونحن الآن بحاجة لأن يكون شباط جيدا أيضا”.