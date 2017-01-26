كليفلاند يسقط للمرة الثالثة على التوالي وميامي يكافح للهروب من القاع

تلقى نادي كليفلاند كفالييرز خسارته الثالثة المتتالية في دوري الرابطة الوطنية الاميركية لكرة السلة ، ليسقط كليفلاند امام ساكرامنتو كينغز هذه المرة بفارق 4 نقاط وبنتيجة 116-112 بعد احتكام الفريقين الى وقت اضافي واحد . وكان الوفت الاصلي للقاء قد انتهى بالتعادل ب104 نقاط لكل فريق قبل ان ينجح الكينغز في تسجيل 12 نقطة مقابل 8 نقاط فقط لكليفلاند لتنتهي المباراة بنتيجة 116-112. كان افضل مسجلي ساكرامنتو ديماركوس كوزينز ب28 نقطة 11 كرة مرتدة و9 تمريرات حاسمة بينما سجل ليبرون جيمس 24 نقطة 13 كرة مرتدة و11 تمريرة حاسمة.
وفي مباراة اخرى ، حقق ميامي هيت فوزه الخامس على التوالي في محاولة منه للهرب من قاع ترتيب المجموعة الشرقية ، ليفوز على بروكلين نتس بفارق 3 نقاط وبنتيجة 109-106، بعد ان كان النصف الاول للقاء قد انتهى بتقدم النتس بفارق 11 نقطة وبنتيجة 66-55. ليكون افضل مسجلي الهيت ديون ويترز 24 نقطة بينما سجل بروك لوبيز 33 نقطة لبروكلين.
واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:
اتلانتا هوكس 119-114 شيكاغو بولز
فيلادلفيا سفنتي سيكسترز 114-119 ميلووكي باكس
تورنتو رابتورز 99-101 ميمفيس غريزليرز
اوكلاهوما سيتي ثاندر 114-105 نيواورلينز بيليكنز
غولدن ستايت واريرز 113-103 تشارلوت هورنتس
نيويورك نيكس 95-103 دالاس مافريكس
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
الحريري التقت سفير بريطانيا
ريفي أرسل كتابا إلى حمود للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة حماة الديار
Powered By Future Television s.a.l