كليفلاند يسقط للمرة الثالثة على التوالي وميامي يكافح للهروب من القاع

تلقى نادي كليفلاند كفالييرز خسارته الثالثة المتتالية في دوري الرابطة الوطنية الاميركية لكرة السلة ، ليسقط كليفلاند امام ساكرامنتو كينغز هذه المرة بفارق 4 نقاط وبنتيجة 116-112 بعد احتكام الفريقين الى وقت اضافي واحد . وكان الوفت الاصلي للقاء قد انتهى بالتعادل ب104 نقاط لكل فريق قبل ان ينجح الكينغز في تسجيل 12 نقطة مقابل 8 نقاط فقط لكليفلاند لتنتهي المباراة بنتيجة 116-112. كان افضل مسجلي ساكرامنتو ديماركوس كوزينز ب28 نقطة 11 كرة مرتدة و9 تمريرات حاسمة بينما سجل ليبرون جيمس 24 نقطة 13 كرة مرتدة و11 تمريرة حاسمة.

وفي مباراة اخرى ، حقق ميامي هيت فوزه الخامس على التوالي في محاولة منه للهرب من قاع ترتيب المجموعة الشرقية ، ليفوز على بروكلين نتس بفارق 3 نقاط وبنتيجة 109-106، بعد ان كان النصف الاول للقاء قد انتهى بتقدم النتس بفارق 11 نقطة وبنتيجة 66-55. ليكون افضل مسجلي الهيت ديون ويترز 24 نقطة بينما سجل بروك لوبيز 33 نقطة لبروكلين.

واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:

اتلانتا هوكس 119-114 شيكاغو بولز

فيلادلفيا سفنتي سيكسترز 114-119 ميلووكي باكس

تورنتو رابتورز 99-101 ميمفيس غريزليرز

اوكلاهوما سيتي ثاندر 114-105 نيواورلينز بيليكنز

غولدن ستايت واريرز 113-103 تشارلوت هورنتس

نيويورك نيكس 95-103 دالاس مافريكس