كليري مدرباً لمنتخب لبنان للركبي ليغ إلى المونديال

أعلن الاتحاد اللبناني للركبي ليغ تعيين الأسترالي إيفان كليري مديراً فنياً للمنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم الـ15 المقررة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا نيو غينيا، ما بين 26 تشرين الأول و2 كانون الأول 2017.

وسيواجه المنتخب اللبناني المصنف في المركز العشرين عالمياً منتخبات أستراليا المضيفة وإنكلترا وفرنسا ضمن المجموعة الأولى على أن يتأهل الثلاثة الأوائل للدور ربع النهائي من المونديال. ويشارك في كأس العالم الخامسة عشرة 14 منتخبا ضمن 4 مجموعات؛ منها اثنتان من 4 منتخبات يتأهل من كل منهما 3 منتخبات إلى ربع النهائي، واثنتان من 3 منتخبات يتأهل من كل منهما الأول فقط إلى ربع النهائي.

وقال كليري تعليقاً على تعيينه: «أود أن أشكر الاتحاد اللبناني على الثقة التي منحني إياها لتدريب المنتخب استعداداً لكأس العالم الذي سبق أن شاركت بنسختها السابقة على رأس منتخب نيوزيلندا». وأضاف: «مع تأهل منتخب لبنان إلى النهائيات، نملك فرصة لنشر اللعبة أكثر فأكثر في بلاد الأرز والعالم والاستفادة من مواهب اللاعبين اللبنانيين لمحاولة التقدم نحو أدوار متقدمة في المسابقة».

من جهته، أشاد ريمون صافي بكليري الذي سبق أن درب نادي بريث بانترز ومنتخب نيوزيلندا ويملك في سجله 249 مباراة منذ عام 2006، وقال: «تعيين كليري لتدريب المنتخب هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاولة التأهل إلى ربع النهائي وبالتالي نقل اللعبة إلى مستوى آخر خصوصاً أنه سيعمل مع اللاعبين اللبنانيين المقيمين والمهاجرين لتأليف منتخب قادر على مقارعة الكبار لاننا وقعنا في مجموعة صعبة».

كما أعلن صافي عن الاتفاق مع «جسارة للمقاولات» كراع للمنتخب الوطني بإدارة جيفري صهيون «الذي شدد على ضرورة الوقوف إلى جانب لبنان في كأس العالم، مشيداً بتعيين كليري «الخبير» مدربا للمنتخب».

وهنا برنامج منتخب لبنان في كأس العالم: 29 تشرين الأول 2017: لبنان – فرنسا (ستاد كانبيرا)، 5 تشرين الثاني 2017: لبنان – إنكلترا (ستاد سيدني)، 11 تشرين الثاني 2017: لبنان – أستراليا (ستاد سيدني).

يذكر أن لبنان تخطى جنوب أفريقيا مرتين 40 – 12 ذهاباً و50 – 16 إيابا، في عقر دارها بريتوريا، وضمن بطاقة العبور إلى المونديال.

وهذا المنتخب اللبناني الجماعي الثاني بعد منتخب كرة السلة يتأهل لنهائيات المونديال للمرة الثانية بعد عام 2000.