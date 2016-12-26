كلوب يفتح النار على دراكسلر “الطماع”

وجه المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي، انتقادات لاذعة للاعب الألماني الشاب جوليان دراكسلر المنضم حديثًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق كلوب على انتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان وقال: “كان علينا أن نقنعه بالمال، لم يملك شخصية كبيرة ويبدو أنه يُفضل المال”.

وأضاف: “لاعبون مثله يعرفون أنه يمكنهم كسب مال جيد هنا، ولكننا لن نذهب إلى الجنون في دفع الأموال، نحن نريد إقناع اللاعبين بتاريخ النادي”.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ليفربول بالتعاقد مع اللاعب الألماني شاب جوليان دراكسلر، وأكد يورغن كلوب أنه أصيب بخيبة أمل عندما اتصل به.