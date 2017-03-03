كلوب يحضّر لست صفقات في هذه الحالة...

ربط مدرب ليفربول، يورغن كلوب ، خططه لإبرام صفقات جديدة عقب نهاية الموسم الجاري، بإمكانية احتلال الفريق أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول البرمييرليغ.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن كلوب يدرك جيدًا أن عليه تدعيم الفريق بـ6 صفقات جديدة في حالة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه على رأس هذه الصفقات المطلوبة، المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هداف أولمبيك ليون، ثم الغيني نابي كيتا لاعب لايبزيغ الألماني.