كلبة تبتلع سكيناً... وتنجو رغم ذلك



ونقل موقع “ميرور” البريطاني أن صاحبتها كانت تظن أنها ابتلعت لعبة ما قبل أن تظهر الأشعة السينية في غرفة الطوارئ أنها قد ابتلعت سكيناً من سكاكين المطبخ التي يبلغ طولها 88 إنشات.



وقالت إيرين إنها قد فقدت كلبها السابق بسبب السرطان ولم تكن تريد أن تفقد جروتها ماسي أيضاً، خصوصاً وأن الكلبة كانت تنزف من الأنف أثناء نقلها للمستشفى ما جعلها تخشى الأسوأ.

وكان مقبض السكين قد عبر المعدة والأمعاء، بينما كان جزء من السكين لا يزال في المريء. ما جعل الأطباء يتدخلون بسرعة لإجراء عملية جراحية لاستخراج السكين.



وانتهت العملية الجراحية بنجاح وتم نقلها في اليوم التالي إلى مشفىً خاص للحيوانات الأليفة.

وقال الطبيب البيطري، إميلي رونالد “أنا لم أر قط مثل نتيجة فحص الأشعة السينية كالتي تخص ماسي. لقد كانت محظوظة للغاية لأنها بقيت على قيد الحياة”.

المصدر: العربي الجديد