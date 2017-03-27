كريستيانو يتخطى ميسي في قائمة الأكثر دخلاً

يعدُّ كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، أكثر لاعبي العالم، دخلاً في موسم “2016 -2017” بـ87.5 مليون يورو ليتخطى لأول مرة، ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة (76.5 مليون يورو).

ويتفوق البرتغالي الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية، وفقًا للقائمة التي نشرتها “فرانس فوتبول” اليوم الإثنين، بهذه الطريقة، في النسخة رقم 19 من قائمة دخول النجوم، التي تنشرها المجلة الفرنسية.

ويأتي في المركز الثالث، وبفارق كبير، البرازيلي نيمار لاعب برشلونة بـ55 مليون ونصف مليون يورو.

ويحتل المركز الرابع الويلزي غاريث بايل، لاعب الريال بـ41 مليون يورو، ثم الأرجنتيني ازيكيل لافيتزي لاعب هيبي فورشن الصيني بـ28 مليون ونصف مليون يورو.

وقالت المجلة، إن إجمالي دخول أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، لم يصل أبدًا لـ219 مليون ونصف مليون يورو.

يذكر أن الدخول في هذه القائمة، تُحتسب على أساس المرتب الصافي، والمكافآت، والمكاسب الدعائية.