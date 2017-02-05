كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ32

احتفل أفضل لاعب في العالم لعام 2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ32 ، بحضور والدته وابنه.
ونشرت دولوريس افيرو والدة النجم البرتغالي صورة احتفالية بعيد ميلاد رونالدو، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.
بدوره، هنأ فريق ريال مدريد نجم فريقه رونالدو بعيد ميلاده، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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