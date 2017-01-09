كريستيانو رونالدو يتحدث بعد تتويجه بجائزة الأفضل في 2016

تحدث النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب البرتغال بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين بمقر “فيفا” في مدينة زيوريخ.

وصرح رونالدو عقب تسلمه الجائزة: “إنها لحظة جميلة، سعيد للغاية للتتويج بالجائزة، أشكر في المقام الأول زملائي في المنتخب وريال مدريد ومدربي في النادي والمنتخب، كما أشكر عائلتي، والدتي، وصديقي مصطفى وابني”.

وأضاف أيقونة منتخب البرتغال: “2016 من أفضل المواسم في حياتي، مررت بفترات صعبة، إلا أننا فزنا ببطولة مهمة جدًا، إضافة إلى التتويج بلقب غال مع المنتخب، ولم أكن أحلم بهذه الكأس، كان موسمًا رائعًا على المستوى الفردي والجماعي، وليس لدي ما أقوله بعد ذلك”.

وأتم كريستيانو رونالدو: “أشعر بالأسف لعدم حضور فريق برشلونة للحفل، وأتفهم ذلك، وأشكر جميع المتواجدين”.

وحصد النجم البرتغالي الجائزة متفوقًا على كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد وهداف أمم أوروبا الأخيرة “يورو 2016”.