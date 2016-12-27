كريستيانو رونالدو يتبرع لأطفال سوريا.. وهذا ما قاله!! (فيديو)

قدم اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، تبرعا لمؤسسة (savethechildren) لمساعدة الأطفال المتضررين وعائلاتهم من الحرب في سوريا.

وقال اللاعب في رسالة نشرها على حسابه في “انستغرام” (هذا من أجل أطفال سوريا، نحن نعلم أنهم يعانون، أنا لاعب مشهور جدا، لكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل، لأن العالم معكم، وأنا معكم).

ووصفت المؤسسة التبرع بأنه “كريم”، حيث لم تكشف عن قيمته بناء على رغبة من اللاعب، إذ يعتبر الأمر خاصا به ولا يجب أن يعلم أحد عنه.

وطالب رونالدو الجميع بالتبرع لإنقاذ الأطفال في سوريا، وقال “أطفال سوريا بحاجة لنا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

هذا وحصل الفيديو الذي نشره رونالدو منذ يومين على أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، فيما بلغت التعليقات حدود 55 ألف تعليق، أشادت بما قدمه النجم العالمي، وعبر متابعوه عن احترامهم وتقديرهم وإعجابهم بما يفعله رونالدو من أجل السوريين والإنسانية.