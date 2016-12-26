كريستيانو رونالدو.. رجل عام 2016

أشاد موقع “سبورت” الفرنسي بإنجازات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الاسباني، في 2016، مؤكدًا أنه جدير بلقب رجل العام على كوكب الأرض.

وذكر الموقع أن رونالدو تربع على عرش المجد الكروي في عام 2016، حيث نال الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه، وفاز مع ريال مدريد الاسباني بثلاثة ألقاب (دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية)، فضلاً عن لقب أمم أوروبا مع البرتغال.

وفي الموسم الحالي سجل كريستيانو رونالدو 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف في الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن صاروخ ماديرا يستحق لقب “رجل العام” بعدما سيطر على كل الأحداث، وخاصة بعدما تم ذكر اسمه في تسريبات موقع “فوتبول ليكس”.