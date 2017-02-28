كرم عرض مع وفد لجنة المعلمين الثانويين الناجحين في دورة مجلس الخدمة المدنية لدورة 2015

إستقبل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم وفدا من لجنة المعلمين الثانويين الناجحين في دورة مجلس الخدمة المدنية لدورة 2015 يرافقهم رئيس دائرة التعليم الثانوي قي مصلحة المعلمين ميشال شماعي. ووضع الوفد النائب كرم في أجواء متابعة القانون الذي وقعت عليه كتلة القوات اللبنانية والذي يتضمن ضم الفائض ال2008 وال2015 لتشملهم الدراسات المقررة ضمن وزارة التربية.

وطلب الوفد من النائب كرم متابعة ملف المشمولين في الدراسة والذين يبلغ عددهم 2174 أستاذا بعد أن أصبح الملف في طريقه من وزارة التربية الى وزارة المال. وأمل الوفد بأن يتم إقرار القانون بعد إقرار الموازنة ويتم إلحاق الأساتذة بكلية التربية لتدريبهم لمدة سنة أو سنتين يتم بعدها تثبيتهم في الملاك الثانوي.

وأشار شماعي الى أن القانون تم توقيعه ولكنه رد من قبل رئيس الجمهورية. واليوم نزور الدكتور كرم لإستيضاح الموضوع للاطلاع على الأسباب التي رد على أساسها القانون وقد شرحنا له مدى أهمية هذا الملف على الصعيد التربوي والوطني والحياتي والإجتماعي.

وإعتبر شماعي أن الفائضين الذين يدرسون اليوم في الثانويات يكلفون الخزينة العامة أكثر مما لو كانوا مثبتين. ومن هنا من مصلحة وزارة التربية والدولة عامة أن يكونوا ضمن الكادر التعليمي في ملاك الثانويات.

بدوره، وعد النائب كرم بمتابعة الموضوع مع كافة النواب، لا سيما كتلتي التيار الوطني الحر والمستقبل للوصول الى خلاصة مشتركة تهدف الى إقرار القانون أو إجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره.

كما أكد كرم ضرورة إقرار القانون خدمة للجسم التعليمي ومنعا لإلحاق الظلم بالأساتذة.