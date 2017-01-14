كرم: الانتخابات ستجري حتماً على أساس قانون جديد

أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن “القوات اللبنانية حريصة على أن يكون الجميع مرتاحاً لأي قانون انتخابي كي لا تعتبر الفئات اللبنانية أنه يستهدفها. ذلك أن تماماً كما نرفض التهميش، بعد أن عانيناه طويلاً خلال مرحلة الوجود السوري في لبنان، نرفض أن تتعرض أي فئة لبنانية أخرى له، لا سيما النائب وليد جنبلاط الذي نلتقي معه في إطار حلف وتفاهم”.

ولفت كرم في حديث لـ”المركزية” الى أن “المباحثات في هذا شأن قانون الانتخاب الجديد مستمرة، وإن بوتيرة متفاوتة. لذلك أنا أعتقد أننا سنصل إلى قانون جديد للانتخابات قريباً، والانتخابات ستجري حتماً على أساس قانون جديد”.

وتعليقاً على الحديث عن أن طرفي اتفاق معراب قد يسجلان أهدافاً انتخابية كبيرة إن بقي الستين نافذاً، خصوصاً في مناطق نفوذهما، لفت إلى أن “بالنسبة إلى “القوات” و”التيار”، القانون الانتخابي الأفضل هو ذاك الذي يسمح للشعب باختيار ممثليه الحقيقيين. وهذا أمر لا يتعلق بالتحالفات السياسية. ذلك أنها يمكن أن تتغير لكن يجب الحفاظ على التمثيل الحقيقي. من هذا المنطلق، نعتبر أن قانون الستين، بكل صيغه وتعديلاته، لا يتيح تمثيلاً حقيقياً ولا نريد الإبقاء عليه. لذلك نحن مصرون على اقتراح القانون المختلط ونحاول إقناع كل الأفرقاء بالسير به”