كرة صالات : منتخب لبنان للناشئين يخسر أمام العراق

ضمن تحضيراته لبطولة اسيا للناشئين لكرة الصالات ، خاض منتخب لبنان اولى مباراته التحضيرية أمام منتخب العراق وخسر أمامه بنتيجة 3 – 0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب السد طريق المطار .
سجل اهداف منتخب العراق كل من ضياء بشارة هدفين ، وحمزه زميط .
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