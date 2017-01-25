كرة صالات : منتخب لبنان للناشئين يخسر أمام العراق

ضمن تحضيراته لبطولة اسيا للناشئين لكرة الصالات ، خاض منتخب لبنان اولى مباراته التحضيرية أمام منتخب العراق وخسر أمامه بنتيجة 3 – 0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب السد طريق المطار .

سجل اهداف منتخب العراق كل من ضياء بشارة هدفين ، وحمزه زميط .