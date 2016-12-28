كرة صالات : شباب الاشرفية يفوز بخماسية على الحرية صيدا

تابع نادي شباب الاشرفية مشواره بنجاح بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه نادي الحرية صيدا بنتيجة 5 – 2 ضمن المرحلة الـ 15 من بطولة لبنان لكرة الصالات .

سجل للفائز كل من البرازيلي رودولفو دا كوستا هدفين والبرازيلي روجيريو وكامل الياس ومصطفى رحيم ، فيما سجل للحرية صيدا كل من احمد محمد واحمد مصرية .