كرة صالات : بنك بيروت يكتسح الشويفات بسباعية نظيفة

ضمن اطار نصف نهائي بطولة لبنان لكرة القدم للصالات ، حقق فريق بنك بيروت فوزاً كبيراً ومستحقاً في المباراة التي جمعته امام نظيره الشويفات حيث انتهت بنتيجة 7 – 0 .

وبهذا الفوز تمكن بنك بيروت من حسم المباراة الاولى في السلسلة التي تجمع الفريقين .

يذكر ان الفائز في هذه السلسلة سيواجه الفائز من سلسلة شباب الاشرفية والجيش اللبناني .