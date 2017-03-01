كرة صالات : بنك بيروت يكتسح الشويفات بسباعية نظيفة

ضمن اطار نصف نهائي بطولة لبنان لكرة القدم للصالات ، حقق فريق بنك بيروت فوزاً كبيراً ومستحقاً في المباراة التي جمعته امام نظيره الشويفات حيث انتهت بنتيجة 7 – 0 .
وبهذا الفوز تمكن بنك بيروت من حسم المباراة الاولى في السلسلة التي تجمع الفريقين .
يذكر ان الفائز في هذه السلسلة سيواجه الفائز من سلسلة شباب الاشرفية والجيش اللبناني .
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