كرة صالات : بنك بيروت يكتسح الحرية والاشرفية يفوز على طرابلس

ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة لبنان لكرة الصالات ، حقق نادي شباب الاشرفية فوزا صعبا ومستحقا على نادي طرابلس بنتيجة 5 – 2 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2 – 2 ) في المباراة التي اقيمت بحضور جماهيري جيد على ملعب اميل لحود في الدكوانة .
وفي نفس الدور قدم نادي بنك بيروت مباراة كاملة حيث اكتسح ضيفه نادي الحرية صيدا بنتيجة 11 – 0 على نفس الملعب .
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