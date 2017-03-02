كرة صالات:بنك بيروت يتقدم 2 – 0 في السلسلة النصف النهائية على الشويفات

تمكن نادي بنك بيروت من احراز الفوز في المباراة الثانية التي جمعته امام نادي الشويفات بنتيجة 2 – 0 .

وبهذا الفوز تقدم فريق بنك بيروت بنتيجة 2 – 0 في السلسلة النصف النهائية من بطولة لبنان لكرة القدم للصالات .

يذكر ان المباراة الاولى التي جمعت الفريقين انتهت بسباعية نظيفة لمصلحة بنك بيروت .