كرة صالات:بنك بيروت يتقدم 2 – 0 في السلسلة النصف النهائية على الشويفات

تمكن نادي بنك بيروت من احراز الفوز في المباراة الثانية التي جمعته امام نادي الشويفات بنتيجة 2 – 0 .
وبهذا الفوز تقدم فريق بنك بيروت بنتيجة 2 – 0 في السلسلة النصف النهائية من بطولة لبنان لكرة القدم للصالات .
يذكر ان المباراة الاولى التي جمعت الفريقين انتهت بسباعية نظيفة لمصلحة بنك بيروت .
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