كرة صالات:الجيش يقلب الطاولة على شباب الاشرفية ويتقدم 1-0 في السلسلة

ضمن منافسات سلسلة الدور نصف النهائي لفعاليات الدوري اللبناني لكرة الصالات ،تمكن فريق الجيش من التقدم بنتيجة 1–0 بعد فوزه على شباب الاشرفية بنتيجة 5-2 في المباراة الاولى بعد اللجوء لوقتين اضافيين وكان الوقت الاصلي قد انتهى بالتعادل 2-2 من المباراة التي اقيمت على ارض ملعب العماد اميل لحود في مار روكز الدكوانة .

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