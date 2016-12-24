كرة الصالات: شباب الاشرفية يفرّمل بنك بيروت

أوقف فريق شباب الأشرفية سلسلة إنتصارات بنك بيروت بعد أن تعادل معه (4-4) مساء الجمعة على ملعب إميل لحود، ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري اللبناني لكرة الصالات.

وتمكن شباب الاشرفية من فرض نفسه على المتصدر وتعادل معه مع غياب لاعبه الاجنبي روجيريو دوس سانتوس.

وسجّل الأهداف لبنك بيروت كل من علي طنيش (د. 14، 18، 23) وعلي قبيسي (د. 28)، فيما سجّل لشباب الاشرفية هداف الفريق كامل الياس (د. 14، 16)، ومحمد حمودي (د. 21) ومصطفى رحيم (د. 26).

وفي المباريات الاخرى التي لعبت يوم الجمعة، فاز الجنوب الرياضي على الفيحاء طرابلس بنتيجة (3-1) على ملعب الاخير في جامعة المنار.

كما فاز فريق الجيش على الحرية صيدا بنتيجة (7-5) ليحافظ بالتالي على ترتيبه في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.