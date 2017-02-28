المستقبل: لإقرار الموازنة في أسرع وقت مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب سمير الجسر واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب خضر حبيب وفي ما يلي نصه:

أولا: في أهمية قانون توافقي للانتخابات:

تشدد الكتلة على أهمية عمل الأطراف السياسية بقوة للتوصل الى قانون انتخابات توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أي طرف من الأطراف وذلك بعيدا عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة.

ثانيا: في أهمية إقرار السلسلة مع الموازنة:

تؤكد الكتلة على ضرورة إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات.

كما تؤكد الكتلة على ضرورة معالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام مع المحافظة على سلامة المالية العامة وبالترافق مع الإصلاحات الضرورية لتحصين الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية بما يؤمن البيئة اللازمة زيادة معدلات النمو باعتبارها المدخل السليم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.