كتابي تعزية من اتحاد كرة السلة الى ناديي التضامن والحكمة

وجّه الاتحاد اللبناني لكرة السلة كتابي تعزية الى ناديي التضامن الرياضي (ذوق مكايل) والحكمة الرياضي (بيروت) باستشهاد مدرب اللياقة البدنية هيكل مسلّم والمشجع الياس الورديني في العمل الارهابي الذي طالهما في اسطنبول (تركيا) فجر الأحد الفائت.

وجاء في كتابي رئيس الاتحاد الاستاذ بيار كاخيا والامين العام المحامي شربل ميشال رزق:

التضامن

جانب رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي التضامن الرياضي-ذوق مكايل المحترمين

تحية رياضية وبعد،

ببالغ الأسى واللوعة تلقينا خبر استشهاد مدرب اللياقة البدنية لفريق ناديكم الشاب الراحل هيكل مسلّم في العمل الارهابي الذي تعرّض له الراحل مسلّم في تركيا.

لقد نزل خبر رحيل الراحل مسلّم كوقع الصاعقة على العائلة الرياضية اللبنانية عامة وعائلة كرة السلة خاصة.

باسمنا الشخصي وباسم الهيئة الادارية للاتحاد وباسم عائلة كرة السلة اللبنانية نتقدّم من عائلة النادي ومن أسرة فقيد الرياضة هيكل مسلّم بأحر التعازي راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان.

الحكمة

جانب رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي الحكمة الرياضي – (بيروت) الكرام،

تحية رياضية وبعد،

تلقينا خبر استشهاد مشجع النادي الأخضر الشاب الراحل الياس الورديني ومدرب اللياقة البدنية هيكل مسلّم الذي يواكب فريقكم منذ سنوات في العمل الارهابي خلال وجودهما في تركيا بألم بالغ وبأسى كبير.

فبرحيل الشاب الياس الورديني غاب احد مشجعي كرة السلة عامة ونادي الحكمة خاصة لتفقد كرة السلة اللبنانية احد متابعيها الدائمين. وبرحيل المدرب مسلّم فقدت الرياضة اللبنانية مدرباً بارزاً في اللياقة البدنية.

باسمنا الشخصي وباسم الهيئة الادارية لاتحاد كرة السلة وباسم عائلة كرة السلة اللبنانية نتقدّم من ناديكم الكريم ومن أسرة الراحلين الورديني ومسلّم بأحر التعازي لرحيلهما راجين من الله ان يتغمدهما بواسع رحمته و ان تكون خاتمة أحزانكم وان يلهم عائلتيهما الصبر والسلوان.