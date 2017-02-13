كبارة: 14 شباط عبرة تذكرنا كل عام المطالبة بإنزال القصاص على المجرمين

إعتبر وزير العمل محمد كبارة في تصريح اليوم في ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن “14 شباط أعمق من مناسبة أليمة، هي عبرة تذكرنا كل عام كي لا ننسى المطالبة بإنزال القصاص بمن قرر، ومول، وخطط، ونفذ جريمة العصر التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وطيب ثراه”.

أضاف: “مطلبنا لا يقتصر على مفهوم مطاط للعدالة، قد يتحقق أو لا يتحقق، مطلبنا هو إنزال القصاص ليس فقط بالأدوات التي نفذت الجريمة، بل بمن إتخذ قرار القتل، وبمن مول عملية القتل الغادرة، وبمن لفق مسرحية المسكين أبو عدس”.

وتابع: “في ذكرى مجزرة 14 شباط نجدد العهد والتمسك بتنفيذ القصاص بكل المجرمين، ونقول للرئيس الشهيد في عليائه، دماؤك ودماء رفاقك لن تذهب هدرا، والمجرم الذي قرر قتلكم سينال العقاب هو وأتباعه، هذا وعدنا لكم”.