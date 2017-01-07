كبارة يلتقي وفدا فلسطينيا ويستقبل وفودا شعبية

استقبل وزير العمل محمد كبارة في مكتبه في طرابلس، وفدا فلسطينيا من تجمع المخيم الجديد في مخيم نهر البارد، وبحث معه في عدد من القضايا المتعلقة باعادة الاعمار.

عرض الوفد الفلسطيني أمام كبارة مطالب سكان المخيم الجديد لجهة التعويضات التي رصدت في مؤتمر فيينا عام 2008، وطلب منه المساعدة من خلال مجلس الوزراء وعبر لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بالطلب من المانحين في مؤتمر فيينا بتسديد ما التزموا به من مخصصات، ليصار الى انهاء ملف التعويضات في المخيم كاملا.

وامل من وزير العمل متابعة موضوع صرف الهبة الكويتية المقدمة من صندوق التنمية العربي في الكويت.

من جهته رحب الوزير كبارة بالوفد الفلسطيني مؤكدا اهتمامه بقضايا الاخوة الفلسطينيين ورغبته في تسهيل امورهم حسب الامكانات المتاحة ،مشيرا الى متابعته لموضوع اعادة اعمار مخيم نهر البارد مع وفد من الاونروا وانه لن يدخر جهدا للمساندة، وسيتابع هذا الملف مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وإستقبل كبارة وفودا شعبية من طرابلس والميناء ومناطق شمالية مختلفة، وأكد أمامهم على الاستمرار في الخدمة العامة ومتابعة مطالب ومشاريع طرابلس والشمال .