كبارة: لن نتهاون في متابعة قضية إغتيال شطح

قال وزير العمل محمد كبارة في ذكرى إستشهاد الوزير محمد شطح: “نفتقد رجلا متنورا ذو رؤية ثاقبة وأفق سياسي واسع، قوامه الحوار والاعتدال والحكمة وحق الاختلاف مع الآخر، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، مشددين على أننا لن نتهاون في متابعة قضية إغتياله الى أن ينال المجرمون العقاب العادل”.

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