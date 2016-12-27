كبارة: لن نتهاون في متابعة قضية إغتيال شطح

قال وزير العمل محمد كبارة في ذكرى إستشهاد الوزير محمد شطح: “نفتقد رجلا متنورا ذو رؤية ثاقبة وأفق سياسي واسع، قوامه الحوار والاعتدال والحكمة وحق الاختلاف مع الآخر، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، مشددين على أننا لن نتهاون في متابعة قضية إغتياله الى أن ينال المجرمون العقاب العادل”.
بالأرقام.. عدد مرات استبدال كريستيانو رونالدو في ريال مدريد
وصول رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى مجلس النواب
سرقة 18 مليون ليرة من منزل في بلدة ماسا البقاعية
حبيب وسماحة يواصلان مشاركتهما في رالي بكين- باريس
المعارضة السورية تكسب احياء جديدة في حلب
Powered By Future Television s.a.l