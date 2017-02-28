كبارة عرض مع زواره شؤونا مطلبية

استقبل وزير العمل محمد كباره في مكتبه في طرابلس، وفدا من الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، عرض له اوضاع المتعاقدين ومطالبهم لجهة التثبيت في ملاك وزارة التربية، وطلب الوفد من كباره “دعم مشروع القانون الذي تقدم به لتثبيت المتعاقدين، من خلال مباراة محصورة بالاساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة العامة والخاصة”.

وقد وعد الوزير كباره ب”دراسة هذا الملف ومتابعته مع وزارة التربية”، لافتا الى “اهمية ان ينال مشروع القانون التأييد النيابي اللازم لكي يأخذ طريقه الى حيز التنفيذ”.

وفد المشاريع

واستقبل الوزير كباره، وفدا من “جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية” برئاسة طه ناجي، وجرى استعراض الاوضاع العامة والبحث في عدد من القضايا المحلية.

وفد الناجحين في محاسب ادارة

كما استقبل، وفدا من الناجحين في مباراة محاسب ادارة عامة، شكره على “اهتمامه بقضيتنا ومتابعتها على مختلف المستويات”.

وأكد كباره استعداده “الدائم لمتابعة كل قضية محقة من دون كلل”، ودعمه ل”مطلب الناجحين الشباب، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

نقابات مستخدمي منشآت النفط

والتقى الوزير كباره، وفدا من نقابتي عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وعرض معه عددا من القضايا النقابية والمطالب الادارية، لا سيما لجهة سير معاملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأجرى كبار خلال اللقاء، اتصالات بالجهات المعنية، “لايجاد الحلول التي تسهل معاملات المتقاعدين من الخدمة في منشآت النفط، ضمن الامكانات المتاحة ووفق القوانين المرعية الاجراء”.

وفد من مجلس ادارة المعرض

وبحث كباره مع وفد من مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي، شؤونا ادارية وتقنية، وقدم الوفد عرضا لروزنامة النشاطات التي ستنفذ في حرم المعرض.

من جهته، شدد كباره على “اهمية الاستفادة من الامكانات الكبيرة التي توفرها منشآت المعرض ومساحته القادرة على استضافة نشاطات متنوعة”.