كبارة بحث مع الخطيب أزمة مكب بكفتين

تابع وزير العمل محمد كبارة قضية مكب النفايات في بكفتين ـ الكورة، وآثاره البيئية الكارثية على نهر أبو علي. وقد رفض كبارة في تصريح له “تعريض سلامة المواطنين للخطر جراء وجود هذا المكب، مشددا على ضرورة الحفاظ على البيئة وعلى المياه الجوفية وعلى مجاري الأنهر.

وإلتقى الوزير كبارة لهذه الغاية وزير البيئة طارق الخطيب وعرض معه أزمة التلوث الناتجة عن المكب في بكفتين، لافتا إنتباهه الى الأضرار البيئية الناتجة عنه، وقد أبدى الوزير الخطيب تفهمه، واعدا كبارة بتكليف مفتشين بيئيين للكشف على المكب، وإعداد دراسة حوله، تمهيدا لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على بيئة نهر أبو علي، وصولا الى إقفال المكب في حال تبين وجوب ذلك.