كبارة التقى جيرار ووفدا من اصحاب المطاعم:اجازات عمل للنازحين في قطاعات البيئة والبناء والزراعة

استقبل وزير العمل محمد كبارة، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار مع وفد من المفوضية، وجرى البحث في ملف النازحين السوريين وانعكاسات هذا الملف على اليد العاملة اللبنانية.

وتم التوافق على انه يمكن لوزارة العمل اعطاء اجازات عمل، في الفئة الاولى والثالثة، للسوريين في قطاعات البيئة والبناء والزراعة وذلك وفق الشروط والانظمة المرعية الاجراء، على ان يتم حجب المساعدات التي يتلقاها النازح الذي يحصل على اجازة عمل.

كما تم الاتفاق على تعزيز فريق التفتيش التابع للوزارة عدة وعددا، بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وانشاء رابط الكتروني لتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن. كذلك اتفق على متابعة التواصل لتطوير العمل المشترك بين الطرفين.

من جهة ثانية، استقبل الوزير كبارة وفدا من نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان وجرى البحث في المشاكل التي تعترض هذا القطاع.

واكد الوزير كبارة للوفد “استعداد الوزارة للتعاون والمساعدة الى ابعد الحدود شرط المحافظة على اليد العاملة اللبنانية وخلق فرص عمل امام اللبنانيين”. وقال: “ما يهمنا هو انجاح وتطوير وتشجيع هذا القطاع الحيوي وتحفيز السياح على زيارة لبنان”.