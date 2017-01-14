كاين يستمر بالتوهّج ويقود توتنهام لإنتصار مستحق على حساب ويست بروميتش

ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حقق نادي توتنهام فوزاً مستحقاً على حساب نادي ويست بروميتش ألبيون بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب وايت هارت لين في مدينة لندن مسجلاً خلالها النجم هاري كاين ثلاثية “هاتريك”.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بروح قتالية عالية وسط أداء متميز وإيقاع عالٍ في اللعب وتمكنوا من إفتتاح التسجيل عن طريق النجم هاري كاين في الدقيقة 12 قبل أن يضيف مدافع ويست بروميتش غاريث مكاولي الهدف الثاني في الدقيقة 26 خطا بمرمى فريقه بعد تسديدة من النجم إيركسين.

وكاد توتنهام أن يخرج من الشوط الأول على الأقل متقدماً برباعية بعد الفرص العديدة التي أضاعها النجم هاري كاين لولا القائم وتألق الحارس بين فوستر.

وفي الشوط الثاني هدأ إيقاع المباراة قليلاً وسط إستسلام من لاعبي ويست بروميتش قبل أن يعود كاين ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقة 77 و82 ليقود السبيرز إلى تحقيق فوزٍ مهمٍ ومستحقٍ رفع به رصيده إلى النقطة رقم 45.