“كاني ويست” يحذف تغريداته المؤيدة لترامب

قام المغني الأميركي المشهور، كاني ويست، بحذف تغريداته المؤيدة للرئيس الجديد دونالد ترامب، من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبالتحديد تلك التي دافع فيها عن لقائه به قبل أشهر.

وكان ويست قد التقى بالرئيس ترامب، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأوضح حينها أنه تحدث معه في عدد من القضايا الشائكة، الأمر الذي أثار استياء قطاع كبير من جمهوره والمعارضين للرئيس.

وعلى الرغم من تزايد الانتقادات له في ذلك الوقت، نشر ويست على غلاف مجلة “التايم” التي تحمل صورة الرئيس كشخصية العام، وظهر أسفلها عبارة “إلى كاني: أنت صديق رائع، شكرا لك”، التوقيع دونالد ترامب.

ولكن ويست، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قد حذف هذه التغريدة وكل التغريدات التي تظهر دعمه للرئيس، أمس الاثنين.

موقع “TMZ” الشهير، المتخصص في أخبار المشاهير، قال إن قرار الرئيس ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى أمريكا، هو السبب وراء تراجع ويست عن دعمه.

المصدر: وكالات