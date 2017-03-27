كانيي ويست ينهي قضية السرقة

أُغلق ملف قضيّة السرقة التي وُجّهت إلى النجم العالمي كانيي ويست Kanye West، بعد أن كان قد استخدم في أغنيته “New Slaves” لحن أغنية مجريّة.

وفي التفاصيل، أنّ كانيي ويست كان قد اتُّهم من قِبل المغنّي المجري جابور بريسر Gabor Presser بسرقة لحن أغنيته التي أصدرها عام 2013 من أغنية “جوينجيهاجو لاني” التي صدرت عام 1969.

وقد استخدم كانيي اللحن المسروق في حوالى 85 ثانية، أي ثلث أغنيته التي كانت ضمن ألبوم “Yeezus”.

ورغم أنّ شروط تفاصيل التسوية التي أنهت القضية لم تُعرف، إلّا أنّ “بيتر كين” محامي بريسر، أكد أنّه قد تمّ حل المسألة وديّاً.

يُذكر أنّ بريسر كان قد طالب بالحصول على 2.5 مليون دولار على الأقل، تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن انتهاك حقوق الملكيّة الفكريّة.