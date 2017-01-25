كاليخون يمنح نابولي بطاقة التأهل لنصف النهائي بالفوز على فيورنتينا

ضمن فعاليات ربع نهائي كأس ايطاليا ، حجز نادي نابولي مركزه في الدور نصف النهائي وذلك بعد ان حقق فوزاً مهماً امام فيورنتينا وبواقع 1-0 على ارضية ملعب الساو باولو وكانت المباراة قوية بكل المقاييس ونجح ابناء المدرب ساري في حسمها لصالحهم ليحجزوا مقعدهم في الدور نصف النهائي .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين وبدأت المباراة بزخم كبير هجومياً بين الفريقين وتوالت الفرص على مرمى حارسي المرمى وبدأ لاعبو نابولي بالضغط على مرمى الحارس تاتاروسانو وتوالت فرص ابناء المدرب ماوريسيو ساري وبدوره اعتمد الفيولا على الهجمات المرتدة والتي شكلزا بها خطورة كبيرة حيث انقذ الحارس بيبي رينا فريقه من فرص خطرة ليحرم الفريق البنفسجي من افتتاح التسجيل بعد تصديات مميزة وبدوره واصل لاعبو نابولي خطورتهم الكبيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي نابولي ولكن خطورتهم ظلت محدودة حيث فشل ابناء المدرب ساري في استغل الفرص التي سنحت لهم ليواصل ابناء ساو باولو عقمهم الهجومي ومع مرور الوقت عاد لاعبو فيورنتينا الى مستواهم ليبدأوا بالضغط على مرمى الحاري بيبي رينا مما دفع بالمدرب مارويسيو ساري الى اجراء تبديلات هجومية حيث ادخل درايز ميرتينز وفي الدقيقة 71 تمكن كاليخون من خطف هدف التقدم لفريقه بعد تمريرة حاسمة من مارك هامسيك ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة سنحت للاعبي الفريقين العديد من الفرص وضغط لاعبو الفيولا بقوة من اجل ادراك التعادل ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي ساو باولو منعهم من العودة الى اجواء اللقاء ولتنتهي المباراة بفوز نابولي بواقع 1-0 .