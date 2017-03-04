كالتشيو: نابولي يفاجئ روما في الاولمبيكو ويجرّه للخسارة‎

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو ” ، تمكن نابولي من اهداء اليوفنتوس هدية بدون أي مقابل وذلك بعد ان نجح في الحاق الهزيمة بنادي روما وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الاولمبيكو وبها الفوز قلص نابولي الفارق مع روما ال نقطتين في صراعهما على المركز الثاني .

وكان الشوط الاول تكتيكياً من الجانبين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع فرص قليلة حيث ساد الحذر والهدوء بداية اللقاء قبل ان يبدأ ابناء المدرب مارويسيو ساري في تهديد مرمى الحارس تشيزني وكانت للاعبي نابولي بعض المحاولات ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم الا ان تمكن ميرتينز من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة حاسمة من هامسيك وبعد هذا الهدف تحسن اداء لاعبي روما حيث بدأ ابناء المدرب سباليتي في الضغط على مرمى الخصم وكانت لهم بعض المحاولات الجادة ولكن الحظ عاندهم لينتهي هذا الشوط بتقدم نابولي وبواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي نابولي حيث نجح ابناء المدرب ساري من خطف هدف ثانٍ في الدقيقة 50 عبر المتألق ميرتينز بعد تمريرة حاسمة من انسيني وبعدها اجرى المدرب سباليتي تغييرات سريعة من اجل تدارك الوضع حيث انهال لاعبو الجيالوروسي بالهجمات على مرمى الحارس بيبي رينا ولكن محاولات الذئاب كانت غير فعالة حيث لاحت لهم فرص عديدة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي روما ، فيما نشطت مرتدات لاعبي نابولي حيث هددوا مرمى الحارس تشيزني في بعض المحاولات الخطرة ، وبعدها اجرى مدرب نابولي تغييراته الثلاث من اجل المحافظة على نفس وتيرة اللعب ، وفي الدقائق الـ15 حافظ لاعبو روما على افضليتهم الهجومية في ظل ترابط دفاعي كبير للاعبي الا ان نجح ستروتمان من تقليص الفارق في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من بيروتي ولتنتهي المباراة بفوز نابولي وبواقع 2-1 .