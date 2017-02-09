كالتشيو : ميلان المنقوص يخطف فوزاً قاتلاً امام بولونيا

ضمن فعاليات الجولة 23 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو ” ، تمكن الميلان من خطف فوز ثمين وصعب امام بولونيا وبواقع 1-0 وكانت المباراة صعبة على ابناء المدرب مونتيلا حيث تعرض لاعبين من فريقه للطرد ليلعب الروسونيري منقوص العدد فترة طويلة من المباراة ولم يستغل لاعبو بولونيا هذا النقص ليخطف الروسونيري هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وليعزز موقعه اكثر في جدول الترتيب .

وكان الشوط الاول تكتيكياً بين لاعبي الفريقين حيث نجح لاعبو بولونيا في وضع الميلان تحت الامر الواقع حيث مارسوا عليه ضغط كبير ليحدوا من هجمات الروسونيري والذي بدوره فشل في فرض اسلوب لعبه رغم سيطرته على المباراة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ابناء المدرب مونتيلا وبدوره شكلت مرتدات بولونيا خطورة كبيرة وتألق الحارس دوناروما حيث تصدى الدولي الايطالي لعديد من محاولات هجوم بولونيا ومفترق المباراة كان طرد مدافع الميلان باليتا في الدقيقة 38 بعد نيله الانذار الثاني ليلعب الروسونيري منقوص العدد ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو بولونيا الضغط اكثر من اجل استغلال النقص العددي في صفوف الروسونيري ولاحت لابناء المدرب دونادوني بعض الفرص الخطرة وشهدت الدقيقة 59 طرد لاعب آخر من الميلان وهو كوكا بعد نيله الانذار الثاني ليلعب الميلان بـ9 لاعبين ولتزداد الامور صعوبة على المدرب مونتيلا ، ورغم النقص العددي الا ان لاعبي بولونيا فشلوا في تهديد مرمى الحارس دوناروما بسهولة حيث اغلق لاعبو الميلان مناطقهم بشكل كبير ليحدوا من خطورة الخصم ، وفي الدقائق الـ10 الاخيرة تحرك لاعبو بولونيا اكثر في اطار سعيهم لاستغلال النقص العددي في صفوف الميلان ولكن الترابط الدفاعي لابناء المدرب مونتيلا جعل عملية اختراق دفاعه صعبة للغاية وبعكس مجريات اللعب تمكن لاعب الميلان باساليتش من خطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بفوز الميلان وبواقع 1-0 .