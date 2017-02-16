كافاني يتحدث عن عرض اتلتيكو مدريد

تحدث اللاعب الأوروغواياني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني عن سبب رفضه للإنتقال لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف السابق .

وخلال تصريحات له ، قال كافاني :”بالفعل أتلتيكو مدريد كان تقدم بعرض لي من أجل محاولة ضمي ، ولكن انا إلتزمت تعاقدي مع باريس سان جيرمان ، وقررت عدم الرحيل عن باريس”.

وأضاف :”غودين كان قد تحدث معي من أجل الإنضمام للفريق المدريدي ، لقد قال لي عدة مرات ، أن طريقة الأتليتي سوف تتناسب معي ، حيث قال لي سوف يكون من دواعي سروره أن انضم إلى أتلتيكو”.