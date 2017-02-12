كافاني : بامكاننا تحقيق الفوز على برشلونة

اكد النجم الأوروغواياني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني ان فريقه يرغب في تحقيق الفوز على نادي برشلونة في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال كافاني :”أعتقد أن في كرة القدم يمكنك أن تتعرض للخسارة او الفوز ، ولكن عقلية الفريق هي التي تحدد من يستطيع تحقيق النصر على أرض الميدان ، نحن لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ، ونعلم أن برشلونة فريق جيد ، ولكن نحن لدينا لاعبين بإمكانهم فعل أشياء عظيمة في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف :”يجب أن نفعل كل ما بوسعنا امامهم نحن نعلم أن برشلونة فريق صعب ، ولكن نحن بإمكاننا تحقيق الفوز عليهم ، ونحن جميعاً نسعى وراء ذلك”.