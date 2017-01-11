كاظم الساهر يصدم جمهوره بهذا القرار

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة في العالم العربي والعالم، اضافة الى نشاطات فنية اخرى، يستعد القيصر كاظم الساهر لأخذ قسطاً من الراحة في عام 2017 بعيداً عن الحفلات والالتزامات الفنية.

هذا الخبر كشفه الساهر حصرياً لـ “اي تي بالعربي” حيث اكد انه سيأخذ قسطاً من الراحة في هذا العام. ولفت انه سيغيب لأشهر عن احياء الحفلات لأنه يحتاج لهذه الاجازة وبحاجة لبعض الوقت لحياته.

وهل قرار ابتعاده عن الاعمال الفنية لبضعة اشهر يعني اننا لن نراه ضمن من لجنة تحكيم “ذا فويس” الكبار، أكد كاظم الساهر انه لم يقرر هذا الموضوع حتى الآن.

وحول الإتهامات التي وجهت له بالتحي لأطراف سياسية معينة ضد أخرى وعن الجهة التي تقف وراء هذه الاشاعات المغرضة، ردّ الساهر مشيراً ان هناك جهة لا يعرفها وتمنى الساهر ان يسامحهم الله. وشدد ان في حياته لم يدعم جهة ضد اخرى وفي حياته لم يدعم قضية ضد اخرى. واكد في النهاية انه لا يحمل سوى المحبة والسلام للجميع.

لا شك في ان قرار ابتعاد الساهر عن الاعمال الفنية لبضعة اشهر سيصدم جمهوره الذي يعشقه وينتظر حفلاته واطلالاته التلفزيونية.

المصدر: موقع بصراحة